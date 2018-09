Danskerne bliver federe, men er alligevel de mindst overvægtige i EU

Flere og flere danskere kæmper med overflødige kilo, men overraskende nok er den danske befolkning blandt de mindst overvægtige i Europa, viser en ny rapport.

Det er tidligere kommet frem, at halvdelen af befolkningen er overvægtig, men verdenssundhedsorganisationen WHO dokumenterer nu, at Danmark ikke hører til i den tungeste vægtklasse.

Ifølge WHO’s European Health Report er andelen af svært overvægtige danskere over 18 år mindre end i de skandinaviske nabolande samt Tyskland og Frankrig. I det store europæiske billede er danskerne de mindst overvægtige med Europas mindste andel af voksne med en BMI på mere end 30.

Tendenser i sundhedsudviklingen i EU Raten for tobaksrygning er den højeste i verden i Europa. Hver tredje på 15 år eller derover ryger.

Selvom alkoholforbruget generelt er faldende, er de voksnes forbrug stadig det højeste i verden. Forbruget varier mellem 1 til 15 liter per borger hvert år.

Over halvdelen af befolkningen er overvægtig, og udviklingen går imod større tendens til både overvægt og fedme i det meste af Europa. Den tendens gælder også i Danmark, hvor halvdelen af befolkningen nu er overvægtig. Kilde: WHO Europe, European Health Report 2018 Kilde: WHO Europe, European Health Report 2018

Det overrasker Morten Grønbæk, formand for Vidensrådet for Forebyggelse og direktør for Statens Institut for Folkesundhed.

»Det kommer bag på os. Jeg havde en forventning om, at vi lå på samme niveau som de lande, vi plejer at sammenligne os med. På den måde er det positivt. Men set i det store billede, så er der ikke meget at fejre, for vi bliver også tykkere,« siger han til DR.

Hver 5. dansker er ”svært overvægtig”

Den Nationale Sundhedsprofil foretog i foråret den hidtil største undersøgelse af danskernes sundhed, der viste, at der nu er flere danskere med overvægt end normal vægt.

De ekstra kilo, som flere og flere bærer rundt på, er farlige. Overvægt og fedme kan føre til livsstilssygdomme som bl.a. type-2 diabetes, kræft, slidgigt, søvnforstyrrelser og hjerte-kar-sygdomme, fastslår Sundhedsstyrelsen.

Rapporten tyder på, at det går den forkerte vej for danskerne, når det handler om at mindske sundhedsrisikoen.

19,7 pct. af den voksne danske befolkning har et BMI over 30 og er dermed direkte ”svært overvægtige”, viser WHO-rapporten. Det er dog mindre end i f.eks Sverige, der har 20,6 pct. svært overvægtige. På sidstepladsen er Malta og Storbritannien med henholdsvis 28,9 og 27,8 pct. af befolkningen i den tungeste kategori.

Det er dog ikke håbløst at ændre retningen, vurderer WHO.

Vi glemmer den nemme vej: At bevæge os

150 minutters moderat fysisk aktivitet om ugen kan reducere risikoen for hjertekarsygdomme med ca. 30 pct., risikoen for diabetes med 27 pct. og risikoen for bryst- og tarmkræft med 21-25 pct., oplyser WHO og fremhæver, at det at få pulsen op og kroppen i gang også har positive effekt for det psykiske helbred. Det gælder stress, angst og depression, og det kan muligvis også forsinke Alzheimers og demens.

Lige nu er problemet dog netop at få sved på panden.

Sådan tolkes BMI Kropsmasseindeks (BMI) bruges som et objektivt mål til at vurdere total mængde kropsfedt som mål for sundhed og mulige komplikationer. BMI mindre end 18.5 betyder undervægt - lav risiko for fedmerelaterede komplikationer

BMI fra 18.5 til 24.9 er normal vægt - middel risiko for fedmerelaterede komplikationer

BMI fra 25 til 29.9 betyder overvægt - let øget risiko for fedmerelaterede komplikationer



BMI større end 30 til 39.9 betyder svær overvægt - moderat til høj øget risiko for fedmerelaterede komplikationer



BMI større end 40 er ekstrem overvægt - meget høj risiko for fedmerelaterede komplikationer Tjek din BMI: Indtast din højde og vægt og beregn din BMI her. Kilde: Patienthåndbogen, Sundhed.dk.

»Helt generelt skyldes det, at vi ikke bevæger os nok. Vi spiser usundt og ikke så mange grøntsager, som vi burde. Generelt lever vi mere usundt nu, end vi gjorde for 5-10 år siden,« udtaler Morten Grønbæk til DR.

I Danmark opfylder 28,8 pct. af den danske voksne befolkning ikke WHO’s minimumsanbefaling for fysisk aktivitet, oplyser Sundhedsstyrelsen.

Banebrydende fund: Gen styrer fedmekampen mellem farens farlige gener og morens gode

På trods af bekymringen for overvægt er Europa mere end godt med, når det gælder at nå de sundhedsmæssige mål for 2020.

»Den seneste europæiske sundhedsrapport viser, at de fleste af de europæiske lande har taget betydelige skridt mod at ramme nøglemålene sat for sundheden i 2020 og bidrager til at opnå de sundhedsrelaterede Bæredygtige Udviklingsmål for 2030-agendaen,« siger Zsuzsanna Jakab, regional direktør for WHO i Europa, i en pressemeddelelse.

Når det gælder velvære, er europæernes blandt de højest rangerede i verden. Samtidig lever gennemsnits-europæeren i dag over et år længere end for fem år siden. Udviklingen er dog forskellig fra land til land:

»Fremskridtet er langt fra jævnt fordelt. Der er store forskelle både mellem landene, internt i befolkningerne samt mellem køn og generationer. Det er især livsstilsrelaterede valg, der giver grund til bekymring,« udtaler Zsuzsanna Jakab.