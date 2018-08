Politiker: Normalvægtige børn skal have en pengepræmie på 22.000 kr.

Kan udsigten til en bonus på 22.000 kr. få danske børn og deres forældre til at arbejde for en sundere livsstil?

Det tror læge og regionsrådsmedlem i Region Midtjylland Jørgen Winther (V). Derfor foreslår han en netop sådan pengepræmie til børn, der ikke er overvægtige, når de når konfirmationsalderen. Jørgen Winther understreger, at børn af velstillede forældre med en høj indkomst eller stor formue ikke skal have adgang til ydelsen. Til gengæld vil han have indbygget to ekstra forsøg, så de børn, der ikke kan få bonussen i konfirmationsalderen kan få en ny chance, når de fylder 18 og 25 år.

Jørgen Winther (V) er læge og tidligere folketingsmedlem for Venstre. Siden 2010 har han været medlem af regionsrådet i Region Midtjylland. Foto: Region Midtjylland

»Det skal nogle skatteteknikere se nærmere på. Det vigtigste er, at vi kan finde et incitament til, at folk lader være med at blive så store og overvægtige, som de gør. Sundhedsstyrelsen gør meget, men der vi har ikke rigtig nogen forslag eller behandlinger, der virker på lang sigt,« siger han.

Ifølge Miljø- og Fødevareministeriet er hvert femte barn i Danmark overvægtigt, og 70 pct. forbliver overvægtige som voksne med risiko for en længere række vægtrelaterede følgesygdomme. Det er bl.a. de tal, Jørgen Winther henviser til, når han taler om de »alarmklokker«, han ser.

»Vi må prøve alle mulige tanker og ideer af for at få bremset den kurve. Jeg ved godt, at dette forslag ikke er nogen mirakelløsning. For der er nogle overvægtige forældre med lav uddannelse, hvor mange bliver meget svære at nå, uanset hvad man gør. Men der kan være mulighed for at nå andre grupper. Hvis bare få procent kan ændre holdning, vil det være fint. Jeg så også gerne, det blev mere legitimt at tale om børns vægt. Det må man næsten ikke i dag,« siger han.

I første omgang skal forslaget, forestiller han sig, blive til en forsøgsordning baseret på fondsmidler i Randers Kommune. Viser ordningen sig at give gode resultater, ser han gerne, at den udbredes på nationalt plan. Han er dog forberedt på, at forslaget i sit spæde stadie vil gå verbale tæv i møde.

Det endnu ufærdige forslag har allerede mødt kritik fra politiske kollegaer. Til TV2 Østjylland siger bl.a. regionspolitiker Anders Kühnau (S), at han ikke ønsker, at motiveringen skal ske gennem hverken belønning eller straf. Og sundhedsordfører Kirsten Normann Andersen fra SF kalder forslaget for noget pjat.

Men Jørgen Winther mener, at samfundet står med et stort problem, som både læger og politikere kender til, men som mange lukker øjnene for på grund af den efterfølgende »ubehagelige debat«. Og han er vant til at få skældud. Han håber, at han i samarbejde med politikere på tværs af partier kan nå frem til et færdigt forslag, alle kan være glade for.

I nogle kommuner bor der stort set ingen overvægtige børn. I andre bor der så mange, at det har været nødvendigt at lave særlige tiltag Skolebørn fra Gentofte er lettere på tå end børn fra Jammerbugt, men til gengæld har de sidstnævnte lidt mere at stå imod med.

»At tale om børn og vægt er selvfølgelig et meget følsomt emne. Men jeg har hår på brystet. Da jeg tilbage i 80'erne foreslog, at Venstres gruppe skulle stoppe med at ryge i gruppeværelset og foreslog rygeforbud på restaurationer, fik jeg meget skældud. Jeg er forberedt på, at dette her bliver værre end ved rygeforbuddet,« siger han.

Kan forslaget ikke gøre mere skade end gavn ved at udstille de overvægtige børn, der ikke kan opnå bonussen?

»Jo desværre. Men hvis man har et mål i politik og ønsker noget, må man kæmpe for det og desværre tage nogle af de ulemper med. Det er en stor ulempe, som jeg er ked af. Men man kan så tilknytte de børn en ekstra stor hjælp, hvis de vil.«

Du taler om en varig effekt. Kan man ikke forestille sig, at man opgiver arbejdet for at holde vægten, når først man har nået bonussen?

»Det kan man godt forestille sig. Men det gode ved det er, at man kommer til at tale mere om vægt og om de bivirkninger, som for høj vægt har i voksenalderen. Ikke kun sukkersyge, men også smerter i knæ, hofteoperationer, blodpropper og kræft. Vi bliver nødt til at sige, at det er utroligt vigtigt at så mange børn som muligt er normalvægtige.«