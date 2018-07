Studerende blæser på politikerne

Unge vælger i stigende grad at blæse på politikernes mangeårige ønsker om at gå hurtigere i gang med en videregående uddannelse.

Det viser nye optagelsestal for de videregående uddannelser, som Uddannelses- og Forskningsministeriet netop har frigivet.

Andelen af unge, der er yngre end 21 år, som bliver optaget på de videregående uddannelser, er faldet markant de seneste år.



Mens 39 pct. af de studerende i 2011 var yngre end 21 år, er det i år 30 pct. svarende til 9 procentpoint færre end i 2011. Fra 2017 til i år er der sket et fald på 2 procentpoint.

Minister vil afskaffe bonus

Samtidig viser tallene, at en stadig mindre del af de optagne på de videregående uddannelser går i gang inden for to år efter deres adgangsgivende ungdomsuddannelse. Andelen er faldet fra 73 pct. i 2014 til 69 pct. i år, en procentpoint mindre end i fjor.

De unges adfærd understreger ifølge uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V), at karakterbonussen, som gives til studerende, der begynder inden for to år efter studentereksamen, ikke har den store betydning i forhold til at få de studerende i gang hurtigst muligt.

»Jeg vil gerne samle Folketingets partier for at få den afskaffet, fordi den netop ikke har noget at gøre med de studerendes faglighed,« siger Tommy Ahlers.

»Stille oprør«

Sana Mahin Doost, forkvinde for Danske Studerendes Fællesråd, ser udviklingen som et stille oprør.



»De seneste år har politikerne kæmpet for, at unge hurtigere skal vælge uddannelse og samtidig blive hurtigere færdig med den. Nu går folk imod de indførte reformer og regler, og jeg synes, det vidner om et stille oprør mod et hastigt stigende kapløb om at blive hurtigt færdig med en uddannelse,« siger hun.

Hun mener, at udviklingen er udtryk for, at unge vil have tid til at tænke sig om, før de vælger et studie.

»Den stigende alder er udtryk for, at folk hellere vil bruge et par år på at reflektere over deres uddannelsesvalg og realisere sig selv. Det er der jo ikke mulighed for længere på uddannelserne p.g.a af fremdriftsreformen. Den umuliggør, at man f.eks kan tage et semester fri for at arbejde eller tage på højskole,« siger Sana Mahlin Doost:

Minister ikke bekymret

»I dag har de unge kun kontrol over, hvornår de søger ind på et studie. De har ikke kontrol over, hvornår de skal være færdige uddannelsen, eller om de må vælge en anden. Det bliver bestemt af nogle andre.«

At flere studerende vælger at begynde senere, bekymrer ikke uddannelses og forskningsminister Tommy Ahlers (V). Han mener, at det er vigtigere, at det er lykkedes at få de studerende til at blive hurtigere færdig med deres studier.

»Jeg vil hellere have, at de studerende gennemfører på normeret tid. Og der har vi i de senere år set noget af et skred, så mange flere bliver færdige på normeret tid,« siger Tommy Ahlers.

Han håber fremover at kunne påvirke de unge til at begynde tidligere ved at skabe mere fleksibilitet i uddannelserne ved, at det f.eks. bliver muligt at tage erhvervsarbejde i nogle år efter en bestået bachelor, for så senere at gennemføre kandidatdelen.

»Så tror jeg, at det bliver lidt mere overskueligt at vælge en uddannelse,« mener han.

Andelen af studerende, som er optaget på en videregående uddannelse, og som er yngre end 21 år, er størst på bacheloruddannelserne. Her er 40 pct. yngre end 21 år mod 49 pct. i 2011, et fald på 9 procentpoint.



På erhvervsakademiuddannelserne er 20 pct. af de optagne i år yngre end 21 år mod 34 pct. i 2011, et fald på 14 procentpoint.

På professionsbacheloruddannelserne er 23 pct. af de optagne yngre end 21 år mod 29 pct. i 2011, et fald på 6 procentpoint.