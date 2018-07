Overblik: Erhvervslivet jubler over teknologiglade unge

Hos erhvervsorganisationerne glæder man sig over, at flere ansøgere i år optages på en teknisk uddannelse for dermed at få kompetencer, som især efterspørges i det private erhvervsliv.

Det gælder eksempelvis ingeniør- og it-uddannelserne, som blandt andre Dansk Industri fremhæver.

- Det er supergodt, at så mange af de unge er blevet optaget på uddannelser med gode jobmuligheder, siger uddannelses- og forskningspolitisk chef i Dansk Industri Mette Fjord Sørensen.

Også hos Dansk Erhverv mener man, at tallene for årets optag tegner godt for fremtiden, fortæller uddannelses- og forskningspolitisk chef Mads Eriksen:

- Det er positivt, at der i stigende grad optages unge på de uddannelser, som erhvervslivet efterspørger. Det tyder på, at de unge i dag fokuserer mere på deres fremtidige karrieremuligheder, end de har gjort tidligere.

Ingeniørforeningen (IDA) glæder sig over en stigning på fem procent i antallet af ansøgninger til ingeniøruddannelserne, men havde gerne set flere ansøgninger til naturvidenskabelige og IT-uddannelser.

- Det er en god melding, at der fortsat er en stigning i optaget på ingeniøruddannelserne, for der bliver brug for dem, siger IDA's formand, Thomas Damkjær Petersen.

På IT-Universitetet i København lægger man særligt mærke til en stigning blandt de kvindelige ansøgere til it-uddannelserne.

På to år er andelen af kvinder blandt de optagne på universitetets bacheloruddannelser steget fra 25 til 34 procent.

- Digitaliseringen af vores samfund skaber behov for, at mange flere uddanner sig inden for it, så det er meget positivt, at de unge har fået øjnene op for de gode muligheder, en IT-uddannelse giver, siger rektor Mads Tofte.