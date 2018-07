Kommer du ind på dit drømmestudie? 65.000 unge vil juble - 20.000 bliver skuffede

Næsten 65.000 unge kan i morgen juble, når de får en længe ventet besked om, at de er kommet ind på en videregående uddannelse. Godt 20.000 får den nedslående besked, at de ikke er optaget på det eller de studier, som de har søgt om at komme ind på.

Med 64.943 unge, som får et af deres studieønsker opfyldt, ligger det samlede optag stabilt i forhold til i fjor - optaget er 0,3 pct lavere. Ikke mindre end 81 pct. af de optagne er kommet ind på deres drømmestudie i form af det studie, de har haft som deres førsteprioritet. Det viser tal fra Den Koordinerede Tilmelding, som Undervisnings- og Forskningsministeriet netop har frigivet.

Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V) mener, at udsendelsen af de mange breve til de mange nye studerende markerer en stor dag for det danske uddannelsessystem.

»Det er flot, at vi i Danmark kan sende et brev ud til 65.000 unge, om at vi kan opfylde din drøm og det valg, som du har indsendt til os. 81 pct. af de optagne får deres første prioritet opfyldt. Og det er glædeligt, at vi stadig er i en situation, hvor vi kan gøre det til trods for alle diskussioner om, hvad der matcher arbejdsmarkedet,« siger Tommy Ahlers

Ifølge ministeren vil det at begynde på en videregående uddannelse give flere muligheder og frihed til at »skabe det gode liv«, og han håber, at de kommende studerende vil nyde det og kaste al deres energi ind i studiet. Men han opfordrer samtidig de studerende til at lægge noget af perfekthedskultur væk, som studietiden er for nogle unge.

Væk fra nul-fejls-kultur

»For mange stresser over at være perfekte og jagte 12-tallerne. Men et studie handler om at følge sin nysgerrighed, dygtiggøre sig, og ikke være så nervøs for at skulle være perfekt. Hvis vi ikke tør fejle engang imellem, går vi glip af muligheden for at blive klogere og tænke nyt - det gælder både på studiet og på arbejdsmarkedet,« siger Tommy Alhers.

Roskilde Universitiet, hvorfra dette foto er, optaget syv pct. flere studerende end i fjor. Efter sommerferien begynder 1.819 unge i Roskilde. Foto: Lars Just

Sana Mahin Doost, forkvinde for Danske Studerendes Fællesråd, mener, at unge er blevet bange for at vælge et forkert studie på grund af uddannelsesloftet, som »nærmest tvinger folk til at træffe det perfekte valg«. Derfor er det for letkøbt af ministeren at sige, at man skal droppe perfekthedskulturen, mener hun.

»Tommy Ahlers siger, at vi skal droppe perfekthedskulturen, men det er for nemt at sige, når politiske reformer og tiltag tvinger unge mennesker til kun at tage ét valg, når det kommer til uddannelse,« siger Sana Mahlin Doost.



Godt 20.000 unge - helt præcist 20.291 - bliver skuffede, for de får ikke deres drøm om en studieplads opfyldt. Enten fordi de ikke opfylder adgangskravene på nogle af de studier, som de har søgt, eller fordi der ikke er studiepladser nok på nogle af de søgte uddannelser. Af to forskellige grunde. 10.526 er afvist med den første begrundelse, 9.765 med den anden begrundelse.



»Det er ikke en sjov dag for dem, der ikke har fået en plads, men der er stadigvæk muligheder for at komme i gang med en uddannelse,« siger Tommy Ahlers og henviser til, at de unge kan supplere, så de opfylder adgangskravene næste år. En anden mulighed er ifølge ministeren at se, om der er ledige pladser på en uddannelse, som er beslægtet med den, man har søgt, et andet sted i landet.

Mange veje til drømmen

»Der er mange veje til at opfylde drømmen, og det perfekte studievalg findes sjældent,« lyder det fra ministeren.

Andelen af unge, som ikke kommer ind på et af deres drømmestudier, er faldet med 0,8 pct. i forhold til i fjor. Procentvis er der med andre ord færre unge, som får en skuffende besked end i fjor. Men målt i forhold til 2011, er der 18 pct. flere, som får et afslag i år.

Flest unge - 28.722 svarende til 44 pct. af samtlige unge, der er optaget på en videregående uddannelse - er kommet ind på en bacheloruddannelse, mens 25.897 unge skal i gang med en professionsbacheloruddannelse. På erhvervsakademierne begynder 10.324 unge.

Studerende blæser på politikerne

Størst relativ vækst har der været på designeruddannelsen, hvor optaget er 9 pct. større end i fjor, fulgt af studier til civilingeniør (7 pct.), bygningskonstruktør (5 pct.) og datamatiker (5 pct.). Den største reduktion i optaget er sket på ernærings- og sundhedsuddannelserne (9 pct.), arkitekt (8 pct.) og handelsøkonom (7 pct.).

De fire institutioner med det største optag er Aarhus Universitet med 7.304 unge, Københavns Universitet med 6.869 unge, Professionshøjskolen VIA University College med 5.727 unge og Københavns Professionshøjskole med 5.677 unge. Næsten fire af ti optagne er optaget på en af disse institutioner.