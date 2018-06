Alternativet skyder ulveforslag ned: »Det er helt i skoven«

Hvis miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) får gennemført nye regler for at nedlægge såkaldte problemulve, vil alle landets ulve være udryddet i løbet af få uger.

Det mener Alternativets miljø-, natur- og ulveordfører, Christian Poll. Men først, mener han, vil Danmark få en sag på halsen fra EU, hvis habitatdirektiv indeholder et forbud mod at skyde ulven forsætligt, eftersom den er fredet.

Ulveangreb 2017

95 besigtigelser af anmeldte angreb. 24 bekræftede ulveangreb. 2018

64 besigtigelser af anmeldte angreb. 20 bekræftede ulveangreb. 4 igangværende undersøgelser af anmeldte angreb. Kilde: Miljøstyrelsen



»Det er helt i skoven. Det er helt uforeneligt med habitatdirektivet i EU, er jeg overbevist om,« siger han.

Det er ikke det eneste problem, han kan se med de nye regler, der indebærer ændringer af reguleringen på to områder. Det gælder for det første nysgerrige problemulve, der mister deres naturlige skyhed over for mennesker og mindst to gange kommer inden for 50 meters afstand af eksempelvis beboelse.

For det andet gælder det ulve, der forcerer »velholdte« ulvehegn og angriber husdyr. I begge tilfælde skal det dokumenteres af borgerne, at den samme ulv har været på spil, før ulven kan skydes. Dokumentationen kan f.eks. ske ved dna-spor eller fotodokumentation, foreslår ministeren.

»De to krav i sig selv er håbløse. Hvordan vil man tage dna fra en ulv, der kommer tæt på huset? Skal man samle hår, den har tabt? Kravet om, at ulven ikke må angribe gentagne gange ved et velfungerende ulvehegn er sådan set fint. Jeg tror bare ikke på, at en fåreavler har mulighed for at kunne dokumentere, at hegnet har været velfungerende på det tidspunkt, ulven angreb. Jeg kan forstå, at hegnene er svære at vedligeholde,« siger Christian Poll.

Han stiller sig særligt skeptisk over for tanken om, at en ulv ikke må nærme sig beboelse flere gange. En variation af et forslag som bl.a. Liberal Alliance har fremsat ved tidligere lejligheder.

»Det er ikke unaturligt for en ulv at luske rundt langs huse og lader for at kigge efter føde. Det unaturlige ville bestå i, at et menneske kommer ud på gårdspladsen, og ulven så ikke flygter. Ulven er nysgerrig og søger at udvide sit territorium, derfor kommer den også tæt på der, hvor mennesker bor. Men den flygter, når den ser mennesker. 50 meter-kravet vil straks udrydde alle ulve,« siger han.

Christian Poll opfordrer i stedet ministeren til at sætte penge af til systematiske dialogmøder med gode oplægsholdere om ulven over hele landet. Vi skal lære at forstå det dyr, vi nu har med at gøre i den danske natur, mener ordføreren.

»Vi skal ikke lave regulering baseret på angst. Vi skal gøre det baseret på reel fare. Der er ingen fare for mennesker ved ulven. Den har byttedyr, den tager, hvis landmanden ikke passer på dem, ligesom ræven tager høns,« siger han.

Mener du, at de gældende regler er optimale?

»Jeg ved ikke, om de er optimale. Man skal teste og justere dem. Men rammen er velfungerende.«