Naturfredningsforeningen: Det kan du selv gøre for at undgå pesticider i dit drikkevand

Torsdag kom det frem i en ny kortlægning lavet af Kommunen.dk, at 113 ud af landets 2.500 vandværker har et for højt niveau af pesticider i det drikkevand, de sender ud til danskerne.

Miljøstyrelsen mener ikke, at den mængde af sprøjtegift, der er fundet, er sundhedsfarlig. Men Walther Brüsch, ekspert i grundvand fra Dansk Naturfredningsforening, er ikke enig. Ifølge ham kan indholdet sagtens være sundhedsskadeligt på længere sigt, uden at vi ved noget om det.

»Det ligner en katastrofe for vandforsyningen«: Vi har drukket vand med pesticider uden at vide det

Et for højt indhold af pesticider i kroppen kan ifølge Sundhedsstyrelsen være hormonforstyrrende og bl.a. hæmme børns fysiske og mentale udvikling. Der er også påvist en sammenhæng mellem bestemte kræftformer og for mange pesticider i kroppen.

Så hvad kan du selv gøre for at være på den sikre side og undgå at fylde din krop med pesticider?

Overordnet er der to ting, du selv nemt kan gøre for at rense dit vand for giftstoffer, og begge løsninger indeholder kul. Rigtig mange pesticider i dit drikkevand kan nemlig fjernes med aktivt kul, viser en rapport fra Miljøstyrelsen.

Miljøstyrelsen: Målte mængder af pesticid i drikkevandet er ikke sundhedsskadelige

Man kan enten vælge et kulfilter med aktivt kul, der kan monteres bag på vandhanen, eller en separat stang af aktivt kul, der kan puttes i vandflasker og kander.

Det aktive kulfilter, der kan monteres på vandhanen, kommer i en beholder, som man skal huske at skifte med jævne mellemrum. Efter brug skal kulfilteret afleveres på et forbrændingsanlæg, så giftstoffer destrueres forsvarligt.

Vælger man den mere budgetvenlige løsning med en enkelt kulstang, skal man huske at lade vandet trække nogle timer sammen med kullet, før man drikker det.

S: Vi bør reagere på fund af pesticider i drikkevandet

Aktivt kul fremstilles ofte af kokosnøddeskaller og bruges også medicinsk, hvis man f.eks. bliver udsat for en forgiftning.

Hvis man også vil slippe for kalk og fluor i sit drikkevand, kan det være en god idé at anskaffe sig et såkaldt ionbytter filter. Filteret sidder i de fleste opvaskemaskiner for at sikre at maskinen ikke kalker til, og kan købes i mange afskygninger til resten af husholdningen.

Regeringen: Droner skal mindske brugen af pesticider

Den slags pesticider, der er fundet ved den nye kortlægning, kaldes desphenyl-chloridazon. Stoffet findes i det nu forbudte ukrudtsmiddel Pyramin, der frem til 1996 blev brugt, når man dyrkede rødbeder, løg og roer. Vandværkerne er i 2017 blevet pålagt at teste for stoffet, men der forelægger ingen resultater endnu.