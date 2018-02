S: Vi bør reagere på fund af pesticider i drikkevandet

Det bør få konsekvenser, at der er blevet fundet et forhøjet niveau af pesticider i drikkevandet hos mindst 113 ud af landets 2.500 vandværker.

Det mener Socialdemokratiets miljøordfører, Christian Rabjerg Madsen, der torsdag aften deltager i et møde med blandt andet miljø- og fødevareminister, Esben Lunde Larsen (V).

"Det ligner en katastrofe for vandforsyningen": Vi har drukket vand med pesticider uden at vide det

Her vil Christian Rabjerg Madsen tage resultaterne op fra Kommunen.dks kortlægning, der blandt andet har afsløret, at der også fundet pesticider i mængder, der ligger under grænseværdien hos 214 vandværker.

»Det er voldsomme tal, der er kommet frem, og det viser, at problemet er meget udbredt. Det bliver vi nødt til at reagere på. Det understreger samtidig, hvorfor det er fornuftigt, at vi også tidligere har presset på for at få gennemført målinger, så vi kan få et overblik over problemets omfang,« siger Christian Rabjerg Madsen til Jyllands-Posten.

Christian Rabjerg Madsen vil blandt andet diskutere løsningsforslag med ministeren under torsdagens møde mellem Esben Lunde Larsen og miljøordførerne fra partierne bag den seneste pesticideaftale.

Det er rester af sprøjtemidlet desphenyl-chloridazon, der er fundet hos vandværkerne. Stoffet findes i det nu forbudte ukrudtsmiddel Pyramin, der frem til 1996 blev brugt, når man dyrkede rødbeder, løg og roer.

Ifølge Miljøstyrelsen skal der indtages meget store mængder af stoffet, før det er sundhedsskadeligt.

87 gange på fem år er der målt for meget pesticid i vandet

Alligevel kalder Claus Vangsgård - der er biolog og seniorkonsulent hos Dansk vand- og spildevandsforening (Danva) - fundene for »foruroligende«.

»Det ligner en katastrofe for vandforsyningen, det er der ingen tvivl om. Det her er et kæmpe problem i et omfang, som vi ikke har oplevet siden det hidtil mest udbredte pesticid, BAM (Pesticid der bruges som nedbrydningsstof red.). Og det her er måske endda et større problem end BAM,« siger Claus Vangsgård til Kommunen.dk.