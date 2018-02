"Det ligner en katastrofe for vandforsyningen": Vi har drukket vand med pesticider uden at vide det

For et halvt år siden indkaldte Miljøstyrelsen i al hast landets vandværker til et møde efter et fund af pesticider i drikkevandet.

Mødet har nu vist sig at være særdeles velbegrundet, da en ny kortlægning foretaget af Kommunen.dk har vist, at mindst 113 ud af landets 2.500 vandværker har et forhøjet niveau af pesticider i vandet. Derudover er der fundet pesticider i mængder, der ligger under grænseværdien hos 214 vandværker.

»Det ligner en katastrofe for vandforsyningen, det er der ingen tvivl om. Det her er et kæmpe problem i et omfang, som vi ikke har oplevet siden det hidtil mest udbredte pesticid, BAM (Pesticid der bruges som nedbrydningsstof red.). Og det her er måske endda et større problem end BAM,« siger Claus Vangsgård, der er biolog og seniorkonsulent hos Dansk vand- og spildevandsforening (Danva) til Kommunen.dk.

Hvad er desphenyl-chloridazon? Chloridazon er blevet anvendt i Danmark, som et ukrudtsmiddel til roer, rødbeder og løg i perioden 1964 til 1996. Herefter blev det forbudt i Danmark, men er stadig godkendt i de fleste EU-lande. Desphenyl-chloridazon nedbrydes meget langsomt i jord og grundvand. Derfor kan stoffet findes i jordbunden og grundvandet mange år efter, at det har været anvendt. Kilde: Miljøstyrelsen

Det er rester af sprøjtemidlet desphenyl-chloridazon, der er fundet hos vandværkerne. Stoffet findes i det nu forbudte ukrudtsmiddel Pyramin, der frem til 1996 blev brugt, når man dyrkede rødbeder, løg og roer.

Selvom der ifølge Miljøstyrelsen skal indtages meget store mængder af stoffet, før det er sundhedsskadeligt, så er fundene ifølge Claus Vangsgård meget foruroligende.

Pesticiderne er også fundet i 216 grundvandsboringer, og netop koncentrationen af stoffet er meget høj. I det værste tilfælde, man har fundet, er mængden af stoffet 90 gange så højt, som det er tilladt.

Et for højt indhold af pesticider i kroppen kan være hormonforstyrrende og bl.a. hæmme børns fysiske og mentale udvikling. Der er også påvist en sammenhæng mellem bestemte kræftformer og for mange pesticider i kroppen.

Vandværkerne er af myndighederne blevet pålagt at undersøge mængden af stoffet i deres vandforsyninger, men resultaterne kan ligge langt ude i fremtiden. De lange udsigter møder kritik fra ingeniørfirmaet Niras, der rådgiver om blandt andet miljøforhold og vandforsyning.

»Jeg mener, at vi skal reagere på et oplyst grundlag. Der er jo ingen grund til at gå og vente på at få denne utryghed afklaret, siger civilingeniør og seniorprojektleder hos Niras, Søren Rygaard Lenschow.

Det var først i august 2017 at Miljøstyrelsen tilføjede desphenyl-chloridazon til listen over stoffer, som vandværkerne skal teste for, og mange vandværker er stadig ikke gået i gang med at teste for stoffet.