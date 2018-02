Regeringen: Droner skal mindske brugen af pesticider

Torsdag kom det frem, at der er fundet et forhøjet niveau af pesticider i 113 ud af landets 2.500 vandværker. Det offentliggjorde Kommunen.dk i en ny kortlægning.

Fredag har miljø- og fødevareministeriet så offentliggjort et kommende partnerskab med bl.a. forskningsinstitutioner og teknologileverandører, der skal nedsætte brugen af sprøjtegift i landbruget.

Miljøstyrelsen: Målte mængder af pesticid i drikkevandet er ikke sundhedsskadelige

Samarbejdet skal udvikle en ny sprøjteteknologi, der kan være med til at sænke pesticidniveauet i jorden. I fremtiden skal der bruges bl.a. satellitter til at affotografere markerne, og der skal kobles droner til landmændenes ukrudtssprøjter for at sikre, at der kun bliver sprøjtet lige præcis dér, hvor der er brug for det.

»Hvis ukrudtet f.eks. kun findes i enkelte pletter i marken, så skal vi udnytte den nye teknologi, så der kun sprøjtes lige der, hvor der er behov, og hvor pesticiderne har en effekt. I takt med at ny teknologi forfines og bliver billigere, vil landmanden kunne spare penge ved at bruge teknologien, da han ikke skal bruge så stor en mængde pesticider. Samtidig er færre pesticider lig med mindre belastning af miljø og sundhed, så det giver rigtig god mening at sætte endnu mere skub i udviklingen på dette område,« udtaler miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) i en pressemeddelelse.

S: Vi bør reagere på fund af pesticider i drikkevandet

Samarbejdet, som skal køre de næste fire år, er en del af regeringens pesticidstrategi for 2017-2021, der er indgået af et bredt flertal i Folketinget.

Dronerne og den nye sprøjteteknologi vil dog ikke afhjælpe det forhøjede niveau af sprøjtegiften desphenyl-chloridazon, som de nye fund viser. Stoffet blev forbudt i 1996, og der er derfor tale om »fortidens synder«, som det er for sent at gøre noget ved, forklarer geolog hos Danmarks Naturfredningsforening Walter Brüsch, der er ekspert i Danmarks grundvand.

Og Walter Brüsh mener heller ikke, at partnerskabet og de nye teknologier vil hjælpe særlig meget på kvaliteten af vores grundvand.

»Det ligner en katastrofe for vandforsyningen«: Vi har drukket vand med pesticider uden at vide det

»Idéen er jo god nok, og det vil føre til en mindre pesticidbelastning af fødevarer og dyr. Men det er ikke nok, hvis man også skal beskytte grundvandet. Selvom det lykkes at reducere sprøjteforbruget med 50 pct., vil grundvandet stadig være i fare, fordi mange af disse sprøjtestoffer er ekstremt potente. I stedet for skal man simpelthen forbyde brugen af pesticider,« siger han.

Det endelige partnerskab, der skal udvikle brugen af de nye teknologier, bliver stiftet den 4. april 2018.