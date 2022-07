Tag søndagene tilbage som mental rasteplads

Jeg tilhører den generation, der har sat søndagen overstyr, og det er unægteligt et tab, men sammenlignet med de trusler om tab af fred, miljø og livsvilkår, som præger verden af i dag, kan forsvundne søndage synes at være for småt et emne at beskæftige sig med.

Og dog, måske er det netop i det flakkende lys af en verden i opbrud, at de forsvundne søndage er værd at mindes? Der er jo meget godt at sige om dem. Jeg ved det, for jeg tilhører som før nævnt ikke blot den generation, der har sat søndagene overstyr. Jeg tilhører også den generation, der har oplevet dem.