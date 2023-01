Svag saudiarabisk modstand kom bag på Nikolaj Jacobsen

- Ja, det er jeg. I 2019 mødte vi Saudi-Arabien i Boxen, og der førte vi vist med et eller to mål, og de skal også til VM nu, så jeg er overrasket over, at de ikke kunne byde os mere op til dans, siger han til TV 2 efter kampen.

Landstræneren refererer til Danmarks VM-kamp mod Saudi-Arabien i Boxen i Herning for fire år siden.

Her var danskerne komfortabelt foran ved pausen, før saudiaraberne i anden halvleg reducerede til 16-18 og skabte spænding om resultatet.

Det endte dengang 34-22 i dansk favør, men torsdagens møde var en helt anden historie.