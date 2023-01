Jan Pytlick bliver væk fra kampe mod Danmark på grund af skatteregler

Når Saudi-Arabiens håndboldlandshold torsdag og lørdag møder Danmark i to testkampe forud for VM, bliver det uden landstræner Jan Pytlick til at styre tropperne på sidelinjen.

Saudi-Arabiens danske landstræner har nemlig ikke lov til at arbejde i Danmark af skattemæssige årsager, da han har bopæl i Danmark og er ansat i Saudi-Arabien.