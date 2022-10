Aalborg nedlagde Fredericia i tempofyldt målfest

I et målorgie uden lige vandt Aalborg Håndbold lørdag med 44-39 over Fredericia Håndboldklub i herrernes liga.

De to mandskaber bød hinanden op til dans i et hidsigt tempo, og det betød, at de fik angreb i hobevis - og dermed også et hav af mål.

Det er lykkedes en enkelt gang i Champions League, men lørdag var første gang i sæsonen, at Aalborg nåede op på 40 eller flere mål i ligaen.