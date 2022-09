GOG vandt sikkert over Fredericia

Allerede fra kampens første minutter kunne man se, hvilken vej det ville gå i Fredericia. GOG havde smurt kontramaskinen omhyggeligt, og efter syv minutter var topholdet foran med 6-2.

I det stationære angrebsspil dirigerede Morten Olsen som vanligt med stor kløgt, og Fredericia formåede ikke at sætte et tilstrækkeligt antal tacklinger ind og lykkedes ikke med at bryde gæsternes rytme. Og det er mildest talt farligt at lade GOG spille uhindret i angrebet.

Samtidig diskede Fredericia op med uskarpt angrebsspil og langskud uden synderlig pondus, så efter et kvarter var værterne bagud med 5-13.