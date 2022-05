Aalborg gav profilerne et hvil, men sendte alligevel Mors-Thy ud i kulden

Også Mors-Thy måtte undvære flere profiler, blandt andre Sander Øverjordet, i søndagens opgør, men de resterende Mors-Thy-spillere kæmpede med næb og kløer for at hænge på og spillede sig da også til store chancer i angrebet. Svenske Mikael Aggefors i Aalborg-målet havde særligt problemer med at få has på Mors-Thy-fløjene, og Bjarke Christensen kunne reducere til 12-14 fra venstrefløjen med syv minutter til halvleg.

Midtvejs i første halvleg var den islandske veteran Aron Palmarsson kommet på banen for at dirigere angrebsspillet for hjemmeholdet. Flere gange spillede han elegant Jesper Nielsen fri på stregen, der med fem minutter til halvleg sendte bolden i mål til en firemålsføring til Aalborg.

Begge hold havde problemer i defensiven i de første 30 minutter, hvilket den høje målscore ved halvleg afslørede – stillingen viste 21-15 i hjemmeholdets favør.