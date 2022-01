Svan er åben for ny rolle på landsholdet efter karrierestop

Lasse Svan blev kastet op og ned som en træner, der har ført sit hold til den helt store triumf, da han søndag spillede sin sidste slutrundekamp for Danmark. Den 38-årige håndboldspiller var med et par vigtige scoringer mod slutningen med til at sikre en dansk sejr i bronzekampen mod Frankrig og endnu en medalje til den imponerende samling.

Når sæsonen er forbi, gælder det samme for Lasse Svans karriere, men den mangeårige landsholdsspiller er åben for en rolle i staben bag holdet, hvis han får tilbuddet. Ved siden af håndbolden har Flensburg-Handewitt-fløjen uddannet sig til mentaltræner og har allerede arbejdet med atleter fra forskellige sportsgrene. - Det kunne da være sindssygt spændende. Jeg har hele tiden sagt, at jeg har en forhåbning om, at jeg kan arbejde med sportsfolk og også gerne de bedste af dem. Jeg synes da helt sikkert, at det her landshold hører med i den kategori.

- Jeg ved ikke, om der er en mulighed for det, men det kunne da helt sikkert være spændende, siger han. Lasse Svan har i mange år været en vigtig brik for landsholdet på banen. Men også i omklædningsrummet og i det sociale samvær i lejrene har han været en samlende figur. På dagen for Svans sidste mesterskabskamp vil landstræner Nikolaj Jacobsen dog ikke forholde sig til, om der kan blive plads til Svan i en ny funktion. - Det må vi se. Nu skal Lasse have lov til at slutte af. Han har været 14 år i Flensburg, så han skal have lov til at slutte af dernede. Jeg ved ikke, om det tyske mesterskab er muligt, men de har en mulighed i Champions League.

- Så tager vi nogle snakke, som vi altid gør. Om det er om håndbold eller livet. Og så glæder jeg mig til at spille lidt golf med ham. Hans golfsving er ikke alt for godt, så der venter en del øl til mig – i hvert fald indtil han bliver bedre, siger Jacobsen med et grin.

Svan fik debut for A-landsholdet i 2003 og har været med til at vinde guld ved både EM, VM og OL.

/ritzau/