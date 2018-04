Med den ene hånd i lommen og en kold fadøl i den anden fik Jan Pytlick sig en sludder med landstræner Klavs Bruun Jørgensen i det ene halhjørne af Ikast Sportscenter.

De to toptrænere havde netop – fra hvert sit sted – overværet en intens slutspilskamp, der endte med en sejr til Pytlicks Odense over FC Midtjylland.

Landsholdsanføreren bombede, da Odense tog et stort skridt mod semifinalen

»Jeg er godt tilfreds med sejren – og vores forsvarsarbejde. Det så rigtig fint ud,« sagde han efter sejren med cifrene 21-27.

»Vi havde lidt problemer med angrebsspillet i starten af kampen, og vi burde have ført noget mere ved pausen. Vi omsatte ikke chancerne godt nok, fordi vi var lidt for uskarpe og overivrige,« lød det fra Jan Pytlick.

Det var den første Odense-sejr over FC Midtjylland i denne sæson, og med de to point er fynboerne nu snublende nær en DM-semifinale.

»Vi skal stadig have to point mere. Man skal passe på med at sige, at vi er der, men med tre kampe tilbage – heraf to på hjemmebane – begynder det at se fornuftigt ud. Vi holder dog begge ben på jorden, for vi kan nemt risikere at tabe de næste to, og så bævrer det hele,« sagde han.

»Vi skal gøre arbejdet færdigt.«

Odense Håndbold har syv point efter tre kampe, mens FC Midtjylland har tre point.