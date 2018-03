Så er grundspillet afgjort: Fest på Falster og vrede i Viborg

»Det kan ikke blive mere Falster-agtigt.«

Sarah Iversen prøvede at forklare, hvad i alverden der foregik. Hun trak på skuldrene, smilede stort og slog lidt ud med armene, da TV 2 interviewede Nykøbing Falsters landsholdsspiller i omklædningsrummet efter lørdagens sidste grundspilskamp.

Hun var omringet af blå og gule balloner, skummende fadøl og dansende holdkammerater til lyden af 90’er-musik fra en opstillet dj-pult.

Sidste spillerunde Team Esbjerg-FCM:

24-19

København-Ajax:

33-28

NFH-Aarhus United:

36-21

Ringkøbing-Odense:

16-33

TTH-Silkeborg/Voel:

36-33

Viborg-Randers:

19-20

»Vi er glade og lettede, og det bliver fejret på Falster-manér,« sagde hun til TV 2.

Årsagen til festen på Falster skyldtes en stensikker hjemmesejr over Aarhus United, men ikke mindst et overraskende resultat i Viborg. Hjemmeholdet fra domkirkebyen tabte nemlig med et enkelt mål til Randers og missede dermed den fjerdeplads, der giver ét point med i slutspillet. Den snuppede NFH-mandskabet i stedet.

»Vi gjorde selv rent bord, og da Randers tog point fra Viborg, flaskede det hele sig. Det betyder meget for klubben, og det kan man godt mærke på stemningen,« sagde Sarah Iversen, der scorede fem mål i sejren på 36-21 over Aarhus United.

Viborgs hjemmebanekikser var den største overraskelse i sidste spillerunde. Fem minutter før tid var stillingen uafgjort, men en sublim Randers-keeper i Mathilde Juncker med 22 redninger sørgede for, at Viborg HK i stedet for en fjerdeplads og ét point til slutspillet sluttede som nummer seks og havnede i en sand dynamitpulje.

Slutspilspuljerne Pulje 1: København (2 p)

Nykøbing Falster (1 p)

Team Esbjerg

Randers Pulje 2: Odense (2 p)

FC Midtjylland (1 p)

Viborg HK

Silkeborg/Voel

Hvis viborgenserne skal kvalificere sig til DM-semifinalerne, skal holdet forbi Odense og FC Midtjylland. Det bliver en svær opgave, vurderede den tidligere landsholdsspiller og nuværende håndboldekspert Trine Nielsen.

»Jeg har tidligere sagt, at Odense er min favorit til mesterskabet. Jeg har også Odense og FC Midtjylland som favoritter til at gå i semifinalerne. De har været mest stabile,« sagde hun i TV 2-studiet efter spillerunden.

Rundt omkring i de danske håndboldhaller kunne man fra tv-skærmen se de forskellige klubbers sportschefer tjekke resultater, regne ud, tjekke resultater igen og snakke videre på ny. Der var meget på spil i mange af kampene - men dog ikke i Frederiksberg Hallerne.

Her havde grundspilsvinderne fra København besøg af bundproppen Ajax, og det endte som ventet med en favoritsejr. Hjemmeholdet er ifølge TV 2's håndboldekspert Peter Bruun Jørgensen også holdet, man skal satse på i slutspillets anden pulje.

»Det må være København, der er favoritter til at semifinalen, og så har vi Nykøbing Falster og Team Esbjerg, der skal kæmpe om andenpladsen. Det kan blive hvad som helst. Det er meget lige,« sagde han i studiet.

De første fire kampe i slutspillet er fastlagt.

Randers møder København, Team Esbjerg møder Nykøbing Falster, Silkeborg/Voel møder Odense, mens Viborg møder FC Midtjylland.