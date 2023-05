AaB har åbnet bundkamp på vid gab med storsejr over Horsens

Anden halvleg startede som første halvleg sluttede, og efter ni minutter udbyggede AaB føringen.

Hjemmeholdet misbrugte en del chancer, men der var så mange af dem, at det var nærmest umuligt ikke at udbygge føringen.

AaB-midtbanespilleren Iver Fossum fandt plads på bageste stolpe og headede bolden ind i mål fra kort afstand.

Med to mål op så det håbløst ud for gæsterne, og mandskabet formåede ikke at løfte sig. Et par forsøg var, hvad det blev til for Horsens, før AaB’s Younes Bakiz blev dobbelt målscorer med 18 minutter igen.

Indskiftede Oliver Ross bidrog også til målfesten med scoringen til 4-0 otte minutter før tid.