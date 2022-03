Rasmus Falk døjer med ribbensskade: Vi havde plan B klar

- Han var nervøs for kontakten, og han følte under opvarmningen, at han var begrænset i sin vejrtrækning og sin bevægelighed, og derfor valgte han selv at trække sig, siger Thorup.

Det er uvist, om skaden kommer til at holde Falk ude af de kommende opgaver i Superligaen. Han er ikke udtaget til den kommende landsholdssamling.

Ud over Falk var der tikket et sent afbud ind fra målmanden Kamil Grabara, som døjer med sygdom. Men fraværet af spillerne var ikke årsagen til nederlaget, mener Jess Thorup.