PSV kylede idéforladte FCK ud af Conference League

FC København er færdig i europæisk fodbold i denne omgang.

I Conference Leagues ottendedelsfinale blev det danske hold slået klart med 4-0 af hollandske PSV Eindhoven i Parken og er dermed ude med et samlet nederlag på 4-8.

I fraværet af flere profiler havde FCK svært ved at skabe chancer, og i den anden ende hjalp et stort målmandsdrop af Karl-Johan Johnsson til at sætte gæsterne i gang.