Dansk fodbold har mistet CL-plads efter FCK-exit

Den bliver brugt til at afgøre, hvor mange deltagere hver enkelt land har i de forskellige europæiske turneringer. Men også i hvilke turneringer landets hold deltager.

Ændringen kommer til at gælde fra 2023/24-sæsonen.

Til den tid deltager det danske mesterhold i Champions League-kvalifikationen, mens yderligere tre hold deltager i Conference League-kvalifikationen.

Det er en klar nedgradering i forhold til den nuværende og den næste sæson.

Her har Danmark i alt fem deltagere i de europæiske turneringers kvalifikationsfase - heraf to i Champions League, én i Europa League og to i Conference League.