Dansk parløbsduo bliver femmer og mister status som ubesejret

Den danske parløbsduo med Lasse Norman og Michael Mørkøv måtte tirsdag aften tage til takke med en femteplads VM i Glasgow.

Dermed må forsvarende olympiske mestre for første gang rejse fra et stort internationalt mesterskab uden at have vundet guld i disciplinen som duo.

I stedet gik sejren til hollænderne Jan-Willem van Schip og Yoeri Havik, der med et udbrud kørte sig i stilling til guldet. Par fra Storbritannien og New Zealand satte sig på de efterfølgende pladser.