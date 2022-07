39-årig hollænder vinder Touren efter ny bjergopvisning

Rytterne skulle blandt andet over to kategori 1-stigninger på de 123,3 kilometer fra Lure til La Super Planche des Belles Filles. Og igen stod det klart, at ingen anden rytter i feltet var i stand til at udfordre Annemiek van Vleuten.

Hollænderen døjede med sygdom tidligere i Touren, hvilket kostede hende tid i begyndelsen, men i de to dage i bjergene kunne ingen følge med løbets forhåndsfavorit.

Søndag kørte Annemiek van Vleuten over målstregen med et forspring på 30 sekunder ned til nummer to, landsmanden Demi Vollering (SD Worx).