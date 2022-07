Uttrup Ludwig bliver treer i hollænders suveræne opvisning

Annemiek van Vleuten døjede med sygdom tidligere på ugen, hvilket medførte et tidstab, men lørdag var der ingen svaghed at se hos stjernerytteren, der står noteret for 93 sejre som professionel.

Efter en rolig start var der masser af angreb frem mod den første af lørdagens tre alvorlige stigninger, men et stort udbrud blev kørt ind kort op ad Petit Balon, og så stak hollænderne af.

Annemiek van Vleuten og Demi Vollering fulgtes ad over toppen, men tæt på toppen af den efterfølgende stigning, Col du Platzerwasel, sagde van Vleuten farvel til landsmandinden.

Cecilie Uttrup kæmpede i sin dannebrogstrøje i resten af etapen for at begrænse tidstabet til hollænderne og for at hente Paris Roubaix-vinder Elisa Longo Borghini, der i en periode lå foran danskerens gruppe på skiftevis fire til seks ryttere.