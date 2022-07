- Hvilken sejr. Den er for mit hold. Holdet udførte sådan et godt stykke arbejde i går, og de blev ved med at tro på mig. Jeg elsker jer, siger hun.

Hun kørte over målstregen iført den dannebrogsfarvede trøje, som hun kører i, fordi hun er regerende danmarksmester.

Cecilie Uttrup Ludwig havde egentlig udvist lidt svaghedstegn på 3. etape, men hun fik kæmpet sig tilbage til gruppen med favoritter.

Til sidst lavede danskeren et ryk, som ingen anden rytter kunne svare på, og i mål var FDJ-rytteren to sekunder foran hollænderen Marianne Vos, der fører Touren samlet.