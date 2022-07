Michael Mørkøv er færdig i dette års Tour de France.

Den danske Quick-Step-rytter nåede søndag ikke i mål inden for tidsgrænsen på 15. etape.

Mørkøv, der de seneste dage har berettet om et haltende helbred, blev hurtigt kørt agter ud af feltet søndag. Danskeren endte med ene mand at køre bagest.

Det stod hurtigt klart, at Mørkøv kunne komme i problemer i forhold til tidsgrænsen. Den endte med at være på 53 minutter og 30 sekunder, men det var altså ikke nok for den 37-årige dansker.