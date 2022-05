Michael Mørkøv trækker sig fra Giro d'Italia efter sygdom

Holdet regner således med ham som leadoutman for hollænderen Fabio Jakobsen til årets Tour de France, som bliver skudt i gang i Danmark i begyndelsen af juli.

Han har tidligere selv fortalt, at han kun skulle være med i Giro d’Italia i de første 13 dage, så han slap for at køre de helt hårde bjergetaper. Han ville derfor trække sig for at få den optimale forberedelse til Tour de France.

Michael Mørkøv betragtes som en af de allerbedste i leadoutdisciplinen, hvor det handler om at sætte høj fart og tage vinden for sin sprinter, som i jagten på sejr derefter skruer tempoet yderligere op frem mod målstregen.