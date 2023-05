»I jagten på at komme først med historien har visse medier ikke tøvet med at skrive noget, som anonymt er leveret med den klare hensigt at tegne et bestemt billede af situationen. Det har forventeligt ført til, at mange har draget deres egne konklusioner omkring både klubben, ledelsen og i særdeleshed spillerne – konklusioner, som desværre ligger meget langt fra virkeligheden,« siger Torben Vinther.

Han peger på, at fortroligheden omkring de oplysninger, som spillerne har sendt i tillid til deres ledelse, er blevet brudt, ligesom at indholdet er blevet forvrænget og har sat spillerne i et dårligt lys.

»Det er selvfølgelig en helt uholdbar situation at forblive i for spillerne. Af respekt for klubbens fremtid og den proces, som deres brev til ledelsen har sat i gang, har de indtil nu valgt ikke at udtale sig for at give så meget arbejdsro til bestyrelsen som muligt.«

Forlængede aftale

Formand Jan Snogdal pointerer i fredagens pressemeddelelse, at der allerede i nedrykningsspillet i foråret i fjor var »forhold, der markerede en dårlig ledelsesstil« hos Heine Eriksen.

Alligevel endte klubben et halvt års tid senere med at forlænge aftalen med Heine Eriksen til 2026. Det skete dog ifølge formanden efter uenighed i bestyrelsen.

Efter forlængelsen blev Jan Snogdal opmærksom på »problematiske forhold«, der relaterede sig til bl.a. Jyllands-Postens afdækning af offentlige vejninger og ledelsesstilen på Dansk Håndbold Forbunds kvindeungdomslandshold – et landshold, som Heine Eriksen var træner for i 21 år frem til sommeren 2022.

Jyllands-Posten kunne i februar bl.a. fortælle, at flere tidligere ungdomslandsholdsspillere oplevede en kultur funderet på forskelsbehandling, frygt og et ekstremt fokus på kost og krop. Det drejede sig bl.a. om kritik af udseende, nedladende omtale af evner og seriøsitet samt overvågning i madbuffeten.

Dengang blev Heine Eriksen forelagt kritikpunkterne, som han ikke kunne genkende, og han ønskede heller ikke at udtale sig. Jyllands-Posten var onsdag i kontakt med Heine Eriksen, men han havde ingen kommentarer til suspenderingen. Det har fredag ikke været muligt at få en kommentar fra Heine Eriksen eller direktør Mads Winther.

Ifølge Jan Snogdal ønsker »dele af bestyrelsen« nu at få afklaret, i hvilken grad Heine Eriksen »kan erkende et problem, og hvilke forandringer han mener at kunne tilbyde«.

Når det input er modtaget, vil bestyrelsen og Håndbold Spiller Foreningen i fællesskab afklare, om suspenderingen kan trækkes tilbage, eller om Heine Eriksen skal fratræde, lyder det.