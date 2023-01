Ungarn har ellers et glimrende hold, der kan ødelægge andres medaljedrømme, men selv Nikolaj Jacobsen måtte forleden indrømme, at ungarerne var den store overraskelse blandt de otte VM-kvartfinaledeltagere. Det er dog kun seks år siden, at det ungarske landshold ikke blot overraskede håndboldverdenen, men også indirekte afslørede en usund kultur på det danske landshold. Danmarks VM-exit i ottendedelsfinalen 2017 står nemlig for Mikkel Hansen og co. som en af de vigtigste nederlag i nyere tid.

Flere danske profiler har efterfølgende ærligt fortalt, hvordan arrogancen, overlegenheden og selvfedmen havde sneget sig ind i omklædningsrummet efter OL-guldtriumfen et halvt år forinden. De troede, at de kunne det hele. De lærte, at de skulle kæmpe for alt.

Siden da har Danmark vundet medaljer i fire af seks slutrunder. Heraf to af guld. I dag er selvfedme ikke ord, der klistrer sig til håndboldherrerne. Tværtimod vrisser Nikolaj Jacobsen tit, når medierne pointerer danskernes suverænitet sammenlignet med den respektive modstander. Det vil han ikke høre tale om – og således heller ikke om ungarerne, om end det er over 25 år siden, at de senest kvalificerede sig til en VM-semifinale.

År 2023 blev heller ikke året for en ny en af slagsen. Det må være længe siden, at et håndboldlandshold har stået så tæt på en semifinale og samtidig været så kolossalt langt fra. Efter 31 minutter var Ungarn bagud med 10 mål. Det var ikke én scoring for lidt. Danmarks defensiv havde mere end fornuftigt fat i betonklodsen Bence Banhidi på stregen, og samtidig flirtede Niklas Landin i perioder med en redningsprocent på 40.

Overlegen var onsdagens ord i Stockholm.