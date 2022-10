Parløbet har udviklet sig til at blive en guldgrube for dansk banecykling. Gennem et årti har Michael Mørkøv og Lasse Norman Hansen vundet EM, VM og OL. Alligevel er duoen blevet splittet op under VM i denne uge. Rationalet er, at det er vigtigt at teste en ny konstellation, hvis der skulle opstå uheld eller ændringer af planerne frem mod OL i 2024.