Curlingkvinder fik canadiske klø som OL-afsked

For Danmark gør resultatet hverken fra eller til i det samlede regnestykke. Holdet var allerede inden kampen sikker på at slutte som nummer ni og næstsidst.

Størst var oplevelsen formentlig for Jasmin Lander, som efter at have været reserve i hele turneringen afløste My Larsen i anden halvleg.

Som mønsteret har været under det meste af OL, var Dupont og co. egentlig godt med, men kiksede fatalt på afgørende tidspunkter.