Dansk overraskelse ved OL: Frans Nielsen og co. vandt åbningskampen

Det blev Markus Lauridsen, der fik æren af at score det første mål for Danmark ishockeyherrer ved et vinter-OL nogensinde.

Senere udbyggede Frans Nielsen føringen på et straffe, som den 37-årige profil udnyttede i anden periode under danskernes åbningskamp mod Tjekkiet.

På den måde grundlagde de den overraskende sejr på 2-1 i Danmarks åbningskamp.