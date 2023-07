Et stigende antal udenlandske turister rejser til Danmark på grund af maden – og det er ikke længere noget storbyfænomen

I 2022 blev der uddelt 41 michelinstjerner til 29 danske restauranter. I år voksede det antal til 46 stjerner fordelt på 33 restauranter.

For dansk turisme handler stjernerne også om Danmarks muligheder for at tiltrække udenlandske gastroturister. Det vil sige turister, hvor madoplevelser har afgørende eller høj betydning for, at de vælger at holde ferie i Danmark. Og dem er der kommet flere af de seneste år. Markant flere.