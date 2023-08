Nu kommer regeringens plan for at forbyde koranafbrændinger

Alle andre partier har afvist forslaget og kritiseret regeringen for at dreje ind på en farlig glidebane ved at begrænse ytringsfriheden og bøje sig for voldsmænd og religiøse hensyn.

Den seneste tids gentagne afbrændinger af muslimernes hellige bog i Danmark har udløst voldsom vrede i flere muslimske lande.

Regeringen har taget skarp afstand fra afbrændingerne, som ifølge PET har medført »betydelig negativ opmærksomhed« fra militante islamister og ført til en »skærpet terrortrussel« mod Danmark.

Det er den samme lille gruppe personer, der står bag stort set alle demonstrationerne.

Da regeringen sidst i juli meddelte, at der skulle findes et juridisk værktøj til at forbyde afbrænding af koraner i særlige situationer, beskrev Udenrigsministeriet planen således:

»Regeringen vil derfor se på mulighederne for i særlige situationer at gribe ind over for forhånelser af fx andre lande, kulturer og religioner, som kan have væsentlige negative konsekvenser for Danmark, herunder ikke mindst sikkerhedsmæssige. Det skal selvfølgelig ske inden for rammerne af den grundlovssikrede ytringsfrihed og på en måde, som ikke ændrer på, at ytringsfriheden i Danmark har meget vide rammer.«

