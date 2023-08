12/08/2023 KL. 11:00

Peter Hummelgaard bliver undsagt fra uventet kant i korandebat

Regeringen overvejer at sætte en stopper for koranafbrændinger ved at »udvide« en lov, der forbyder hån af fremmede landes flag. Men loven er ikke blevet anvendt siden 1930’erne, og nu sår både Justitsministeriet og juraeksperter tvivl om, hvorvidt den overhovedet gælder politiske ytringer.