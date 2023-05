Tidligere minister vil have færre partier og faste valgperioder

Karsten Lauritzen meldte sit exit til dansk politik i januar 2022. Her lød det i et Facebook-opslag, at det var tid til at give den politiske stafet videre.

- Jeg har den allerstørste respekt for de af mine dygtige kollegaer, der får familieliv og en karriere i toppolitik til at hænge sammen. Men jeg er kommet frem til, at for mig og min familie passer det ikke sammen at være småbørnsfamilie, have en hustru, som også har en tidskrævende karriere, være bosiddende i København og folkevalgt i det nordjyske, skrev han på Facebook.

Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen er for tiden sygemeldt med stress. Han vender tilbage til Folketinget til august.