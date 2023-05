Stephanie Lose bider fra sig: »Jeg deltager ikke i den leg«

Heller ikke Troels Lund Poulsen fremstod tilfreds med spørgerækken. Han påtalte blandt andet, at han mener, at han nu i lang tid har skullet forholde sig til spørgsmål om, hvornår Ellemann-Jensen mon var klar igen. Og når han så endelig melder en dato for sit comeback, bliver der i stedet sat spørgsmålstegn ved, om han så også vil være helt klar.

»I har ikke troet på, hvad vi har sagt, når vi har sagt, at han vender tilbage i god og frisk form. Nu har jeg indtryk af, at han kommer tilbage i stærkere form. Jeg synes, at det er en god dag for Venstre,« sagde Troels Lund Poulsen.