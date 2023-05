»Det var både en meget enkel, og samtidig en meget svær beslutning at sygemelde mig. Enkel fordi det simpelthen var nødvendigt for mit helbred. Mit hoved føltes som om, det var ved at sprænges, og jeg havde svært ved at holde mig oprejst. Men samtidig uendelig svær, da det ligger dybt i mig, at man skal passe sine ting og aldrig give op. Derfor ignorerede jeg også for mange tegn på, at jeg var ved at få stress. Det var en fejl, som jeg nok hverken er den første eller sidste til at begå.«

Han siger, at hans melding kommer allerede nu, fordi det er vigtigt for hans partimedlemmer, folketingsgruppe og regeringskolleger at vide, hvad der sker med ham. Han skriver også, at han i første omgang havde en fejlagtig tro på, at fire ugers sygemelding ville være nok. Det ændret sig siden: