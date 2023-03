Regeringen løfter sløret for Danmarks våbendonationer til Ukraine

Troels Lund Poulsen glæder sig over, at Danmark siden krigens begyndelse været et af de mest aktive donorlande relativt til vores størrelse.

Og der er mere på vej, fastslår regeringen. Troels Lund Poulsen vil i den kommende tid finde penge til endnu mere direkte støtte til Ukraine:

»Vi er nået til et punkt, hvor vi har brugt de reserver, som blev afsat i det nationale kompromis sidste år. Der er brug for mere støtte, og derfor ser regeringen på en model, hvor vi fortsat kan støtte Ukraine på et højt niveau. Det håber jeg, Folketingets øvrige partier vil bakke op om,« siger ministeren.

Her er listen over Danmarks specifikke donationer: