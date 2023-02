Danmark vil sende gamle Leopard-kampvogne til Ukraine

Det sker altså nu. Og dermed giver sidste uges kryptiske udtalelse fra Ukraines præsident Zelenskyjs pludselig mening.

Under et besøg fra den danske regeringstop i Ukraine takkede Zelenskyj Danmark for at have sluttet sig til »panserkoalitionen« – altså alliancen af vestlige lande, som er parate til at donere slagkraftige kampvogne til Ukraine, måtte man forstå.

Zelenskyj antydede endda, at der var dansk panser på vej, selvom regeringen ikke ville bekræfte noget på dav. tidspunkt.

»Vi har talt om kampvogne i dag, og jeg vil ikke gå i detaljer med det, men jeg tror virkelig, at vi i den nærmeste fremtid på den ene eller anden måde kan få noget materiel,« sagde præsidenten.

Udtalelsen skabte en vis forvirring, fordi forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen (V) fastholdt, at Danmark ikke har planer om at sende moderne Leopard 2-kampvogne til Ukraine. Dels fordi Danmark allerede har doneret det nye artillerisystem, Caesar, og dels fordi Forsvaret simpelthen ikke kan undvære de i alt 44 Leopard 2-kampvogne, som Danmark råder over.

Den aflagte Leopard 1 har vi derimod ikke brug for længere.

Kendt fra Bøllebank

Det danske forsvar har haft Leopard-kampvogne siden 1976, og 1’eren har bl.a været udsendt til Afghanistan. Den er dog mest kendt fra krigene på Balkan og Operation Bøllebank i 1994, hvor de hvidmalede danske enheder nedkæmpede en serbisk styrke, der beskød FN-observationsposter nær byen Tuzla i Bosnien.

Ifølge veteranen fra Bøllebank, den pensionerede oberst Lars R. Møller, er det »genialt«, at sende den gamle kampvogn til Ukraine.

»Den vil klart kunne øge ukrainernes kampkraft. Russerne kører ikke lige forbi sådan en,« sagde han i sidste uge til Jyllands-Posten og fremhævede, at de aldrende leoparder for eksempel kan bruges til at beskyde russiske styrker på nogle kilometers afstand fra tilbagetrukne, skjulte stillinger.