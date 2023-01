Regeringens beslutning om at afskaffe store bededag kan få et helt usædvanligt videre forløb. Det står klart efter en højdramatisk tirsdag, hvor statsministeren genåbnede Folketinget efter regeringsdannelsen med en tale om, hvad regeringen vil arbejde for – men som blev fuldstændig overskygget af opgøret om store bededag.