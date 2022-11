Selvom der under valgkampen opstod et massivt flertal for at undersøge hele den omdiskuterede FE-sag til bunds, så lader arbejdet vente på sig.

Flere partier afviser nemlig at begynde arbejdet med at udforme en eventuel undersøgelse på nuværende tidspunkt – i hvert fald indtil regeringsforhandlingerne er afsluttet, og givetvis også indtil retssagen mod den lækagetiltalte spionchef Lars Findsen er afsluttet.