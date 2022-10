I det betændte lønspørgsmål i den offentlige sektor har Mette Frederiksen varslet, at der skal flere penge på forhandlingsbordet til velfærdsmedarbejderne. I klimaspørgsmålet har hun hægtet sig fast på en CO 2 -afgift på landbruget. På udlændingepolitikken står socialdemokraterne fortsat fast på et modtagecenter i Rwanda, mens de i retspolitikken varsler opholdsforbud i hele bydele for dømte voldsforbrydere.

Så effektiv er knibtangsmanøvren, at hver gang der i valgkampen dukker et forslag op fra et andet parti, der kan true en socialdemokratisk flanke, så erobrer Mette Frederiksen det lynhurtigt og gør det til sit eget. Således har hun overtaget Moderaternes Lars Løkke Rasmussens forslag om en akut redningsplan for sundhedsvæsenet i 2023 – og da de røde støttepartier forleden uden om regeringen krævede en ny bindende naturlov, der skal afsætte ikke mindre end 30 pct. af hele Danmarks areal til beskyttet natur, gik der kun få timer, før Mette Frederiksen også foreslog det selv.

Naturforslaget var ellers i første omgang ikke modtaget særligt positivt i regeringen, men når det brager på slagmarken, har ingen råd til at lade sårbare flanker stå åbne.

Blå apati

De blå partier har slet ikke kunnet følge med i regeringens tempo.

De Konservative har i valgkampens første halvdel haft mest at gøre med at skulle forsvare topskattelettelserne i den nu sønderskudte 2030-plan, mens meningsmålingerne bare er raslet længere og længere nedad. Ingen regner længere Søren Pape som reel statsministerkandidat, og lige nu står kampen for ham om at undgå, at De Konservative får et ringere valgresultat end i 2019.

Venstre har i valgkampen forsøgt sig med både en klimakampagne og et klimaudspil, der havde det som sit omdrejningspunkt at sælge en del af energiselskabet Ørsted. Et forslag, der dog både var svært at kommunikere og svært at forstå.

Ingen af de blå politikforslag i valgkampen har for alvor formået at sætte sig eller sætte regeringen under pres på de store politiske dagsordener. Det lykkedes slet ikke, da de seks blå partiledere i fællesskab i forrige uge holdt pressemøde om forslag om øget frit valg – det endte i stedet i intern blå debat om, hvorvidt ældre skal kunne sige nej til hjemmehjælpere med muslimsk hovedtørklæde.

Nej, Mette Frederiksens knibtangsmanøvre er svær at bryde ud af.

Men hvad så med Mette Frederiksens mest sårbare punkt – hendes regeringsførelse, anklagerne om magtfuldkommenhed, minksagen og sagen om hjemsendelsen og fængslingen af FE-chef Lars Findsen?

Jo, også her har de blå partier forsøgt, men indtil videre uden større held. Endnu et fælles blåt pressemøde, hvor Ellemann og Pape forsøgte at rejse nye spørgsmål i FE-sagen, gik i skuddermudder, bl.a. fordi Pape var uforberedt på spørgsmål om en anden mørkelagt sag fra sin egen tid som justitsminister.

Vanskelighederne har fået en vis opgivenhed og apati til at brede sig blandt de blå partier. En ren blå valgsejr er fuldstændig tabt, erkender man, og kun den lunefulde Lars Løkke Rasmussens mandater kan for alvor true Mette Frederiksen. Men hvad der måtte komme ud af sådan et mudret resultat, og om man overhovedet kan stole på ham, det føler ingen sig sikre på.

Der er derfor heller ingen appetit på flere fælles blå politiske udspil i slutningen af valgkampen. Nu er det hvert parti for sig selv.

Der kommer formentlig heller ikke flere koordinerede angreb på Mette Frederiksens ledelsesstil. De få gange, man har forsøgt, er fornemmelsen, at de ikke rigtig har bidt sig fast – Mette Frederiksens melding om en bred regering ind over midten har været et effektivt bolværk. »Hun kvæler os jo med kærlighed, hver gang vi prøver!« lyder det f.eks. fra en blå toppolitiker.

Særligt i V og K er man forsigtige med at gå mere til statsministeren. Søren Pape har ikke meget troværdighed selv at stå på, og i Venstre er man bange for at begå fejl, mens partiets meningsmålinger trods alt er på vej i den rigtige retning. Sagen er da også den, at Papes nedsmeltning allerede har reddet Venstre fra den største langsigtede trussel – nemlig at miste pladsen som det største borgerlige parti. Med den vigtige sejr hjemme er partiet ekstremt nervøs for at vippe for meget med båden.

Angreb virker

Den kyniske sandhed er dog, at det er meget svært at vinde folketingsvalg i Danmark uden også at ville få beskidte fingre og gå hårdt til modstanderens mest sårbare punkter. Det har Venstre også gjort tidligere, f.eks. i 2015, da partiet kørte en hel kampagne mod daværende statsminister Helle Thorning-Schmidts løftebrud.

Ingen er dygtigere til disciplinen end Socialdemokratiet selv. Det tog partiet ganske få uger at smadre De Konservatives økonomiske plan i efteråret, da både Mette Frederiksen, regeringens ministre og hele den socialdemokratiske folketingsgruppe nådesløst bombarderede den med anklager om social massegrav og fyringer af titusinder i den offentlige sektor.

Ikke alle Socialdemokratiets tal kunne ganske vist bestå et faktatjek, men det var ikke så vigtigt. Offensiven fortsatte ufortrødent, og sagen var, at den virkede.

På slagmarken er det sjældent den ordentligste soldat, der til sidst står tilbage med livet i behold.