Professor: Ikke den rette løsning at sænke elafgiften

Brian Vad Mathiesen siger, at det afgørende nu bliver, at der kommer flere initiativer, som får danskerne til at sænke energiforbruget.

- Jeg hæfter mig også ved, at der er nogle initiativer på langt sigt for at komme over på fjernvarmen igen. Jeg håber, der kommer flere af de her besparelsesinitiativer. Både for husholdningerne og virksomhederne, for det er noget af det, der kan sænke inflationen, siger han.

Aftalen indeholder også en række yderligere initiativer ud over at sænke elafgiften. Blandt andet får danskerne mulighed for at indefryse dele af deres energiregning, ligesom børnefamilier får flere penge mellem hænderne.

Regeringen, Venstre, SF, De Radikale, Enhedslisten, De Konservative, Danmarksdemokraterne, Alternativet og Moderaterne er med i aftalen.