Men det er ikke korrekt. Ekstra Bladet afdækkede i august 2022, at Vasquez ikke er nevø til den tidligere præsident Danilo Medina Sánchez biologisk set.

Avisens journalister havde besøgt Den Dominikanske Republik og præsenteret billeder for præsidentfamiliens advokat, Carlos Salcedo. Han afviste, at familien kender Vasquez.

Pape forklarede samme dag på Facebook, at »det er helt normalt i Den Dominikanske Republik, at man kalder sine familiemedlemmer længere ude i stamtræet for onkler og tanter«, og Det Konservative Folkeparti fastholdt, at der en familiær relation uden at redegøre nærmere for båndet.