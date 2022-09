Nu reagerer Søren Pape: »Min mand har sagt ting, som er forkert«

De tre private venner holdt vinterferie i Papes i ægtefælle, Josue Medina Vasquez’, hjemland, og blev af dominikanerne omtalt som en »delegation« af ministre. De mødtes både med landets præsident, udenrigsminister og justitsminister.med lokale ministre.

Den manglende involvering af det danske diplomati fik eksperter til at tale om »privat udenrigspolitik« og en »total underkendelse af udenrigstjenesten«, ligesom de påpegede, at der kunne ske fejl, når man mødtes med et fremmed lands regering uden at involvere for eksempel den lokale, danske ambassade.

I et skriftligt svar understregede Pape dengang, at at den danske stat ikke havde betalt en krone for den private tur, og at han på med møderne »fik lejlighed til at besøge mennesker, der kunne fortælle om landet«.