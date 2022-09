02/09/2022 KL. 19:00

Den danske ambassade opdagede pludseligt, at Søren Pape holdt private ministermøder i Den Dominikanske Republik

Under en privat ferie i Caribien i 2018 holdt Søren Pape møder med to ministre og en præsident. Den lokale, danske ambassade opdagede det via pressen. Det nærmer sig privat udenrigspolitik og er en underkendelse af udenrigstjenesten, siger eksperter. Pape siger, at han ville lære sin ægtefælles hjemland bedre at kende.