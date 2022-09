Søren Pape og ægtefællen skal skilles

Oktober 2014: Pape betalte for middag efter artikel

Avisen B.T. kunne fortælle, at den konservative partiformand i december 2013 havde spist kromiddag med Josue Medina Vasquez, og at middagen var betalt af Viborg Kommune. Middagen fandt sted, mens Pape var borgmester i Viborg, og Vasquez var på besøg som officiel udenlandsk gæst hos kommunen. Regningen lød på 1.330 kr., viste en aktindsigt, som Jyllands-Posten har fået.

Søren Pape Poulsen, der siden præsenterede Vasquez som sin kæreste for offentligheden i 2014, valgte at refundere udgiften efter omtalen.

»Jeg har holdt mig inden for rammerne. Men jeg ved bare, at når vi nu er i et forhold, så kan jeg jo sagtens se, at så vil alle tænke, at jeg har haft kæresten med ude at spise på kommunens regning,« udtalte han til B.T.

Januar 2018: Samleverens spirituskørsel

Josue Medina Vasquez, der dengang var forlovet med Søren Pape Poulsen, blev taget for spirituskørsel med en promille målt til 1,25. Det oplyste den konservative partileder efterfølgende på Facebook.

Maj 2018: Hadforbrydelse var alligevel ikke en hadforbrydelse

Josue Medina Vasquez havde om natten mødt en slovakisk mand på en bar i København. I løbet af natten er slovakken blevet anholdt for at have slået Vasquez og for angiveligt at have udtalt: »I don’t like homos«.

Det fik daværende V-statsminister Lars Løkke Rasmussen til at udråbe hændelsen som en ”hadforbrydelse” på Twitter. Dette fandt retten ikke bevist for. Der blev rejst tiltale for vold, og manden fra Slovakiet blev i Højesteret idømt 30 dages fængsel og en udvisning med indrejseforbud i 6 år.

August 2022: Præsidenten var alligevel ikke onkel

Da Søren Pape Poulsen første gang præsenterede sin kæreste - nu ægtefælle - i 2014, udtalte Pape, at kærestens onkel var præsident i Den Dominikanske Republik. En påstand som siden er gengivet i flere medier.

Sådan forholder det sig dog ikke, kunne Ekstra Bladet afdække i august 2022. Journalister havde forinden besøgt Den Dominikanske Republik og præsenteret billeder for præsidentfamiliens advokat, Carlos Salcedo. Denne afviser, at familien kender Vasquez.

Pape forklarer samme dag på Facebook, at »det er helt normalt i Den Dominikanske Republik, at man kalder sine familiemedlemmer længere ude i stamtræet for onkler og tanter«, og Det Konservative Folkeparti fastholder, at der en familiær relation uden at redegøre nærmere for båndet.

6. september 2022: Papes uofficielle ministermøder

Da Søren Pape Poulsen i 2018 var justitsminister, tog han på en privat tur til sin ægtefælles hjemland, Den Dominikanske Republik, sammen med to private venner - den daværende socialminister Mai Mercado (K) og daværende integrationsminister Inger Støjberg (dengang Venstre, nu Danmarksdemokraterne).

Her mødtes Pape og de andre med lokale ministre uden om Udenrigsministeriet og den lokale danske ambassade, kunne Jyllands-Posten afdække baseret på aktindsigter og billedmateriale. Den dominikanske presse og regering omtalte besøget som en »delegation« af danske ministre. De tidligere ministre fastholdt, at der var tale om en privat tur, som den danske stat ikke havde udgifter til.

Besøgene var dog højst usædvanlige, udtalte eksperter til Jyllands-Posten.

Sagen har fået udenrigsminister Jeppe Kofod (S) til at kræve en redegørelse for møderne, herunder hvad der blev sagt og eventuelt aftalt.

9. september 2022: Tvivl om trosretning

Da Søren Pape Poulsen i 2020 deltog i en konference om antisemitisme på Christiansborg, fremhævede han, at ægtefællen er jøde.

Det er en oplysning, som formanden har gentaget flere gange. Bl.a. i P1-programmet ”Tal til mig”, hvor han også har fortalt, at Vasquez tilhører en lille caribisk jødisk menighed.

»Det er jo sådan, at min bedre halvdel er jøde. Og er kommet i synagogen fra spæd med sin familie hver eneste lørdag,« sagde han eksempelvis på konferencen i 2020 ifølge Ekstra Bladet.

Samme avis fortæller den 9. september, at en række kilder nu går i rette med den fortælling. Det drejer sig om adventister, menighedsfæller og tidligere naboer fra Den Dominikanske Republik og Venezuela. Ifølge avisens kilder var Josue Medina Vasquez Poulsen og dennes familie nemlig troende kristne.

Forelagt oplysningerne svarer Søren Pape Poulsen i en kort kommentar, at:

»Jeg vidste ikke, at vi skulle til at registrere jøder i Danmark. Det gør I så på Ekstra Bladet.«

9. september 2022: Søren Pape Poulsen erkender forkerte oplysninger

Pape skriver i et Facebook-opslag, at hans ægtefælle »har sagt ting, som er forkert, mens andet er baseret på misforståelser.«

Han skriver også, at han fortryder at have mødtes med politikere i Den Dominikanske Republik uden først at rådføre sig med den danske udenrigstjeneste. Han kommer ikke ind på, hvilke af ægtefællens påstande, der er forkerte. Herunder om denne er troende jøde.